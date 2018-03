Feest! Den Berg bestaat vijftig jaar

Den Berg viert feest. De oudste buurtvereniging van Liempde bestaat vandaag precies vijftig jaar en trapte het feestjaar af met een groep leden die er vanaf de dag van oprichting bij was. Vandaag kregen tien jubilarissen een brunch aangeboden in café Het Wapen van Liempde.

We schrijven 11 maart 1968. Het openbaar carnaval is nog maar een jaar oud in Liempde. Alles was nieuw en voor de optocht moest animo gevonden worden. Braken: ,,De organisatie besloot toen om Liempde op te delen in buurtschappen: zoals Kasteren, Looeind en Den Berg. Met de hoop natuurlijk dat inwoners hun buurt vertegenwoordigden in de optocht."

Het bleek een groot succes. ,,Vlak daarna zijn alle buurtverenigingen opgericht. Wij waren net de eerste club", zegt Braken met gepaste trots.

Sindsdien ontplooit Den Berg activiteiten voor en door buurtbewoners. Anno 2018 worden evenementen georganiseerd als de avonddriedaagse in Liempde, de vlooienmarkt, dineren bij de buren, beugel- en kegelavonden. ,,Ons doel is om alle leeftijdsgroepen te activeren", legt Braken uit.

De voorzitter merkt dat de drukte bij activiteiten de laatste jaren minder is geworden. Desalniettemin telt Den Berg momenteel nog een flinke groep leden. ,,75 procent van de buurt is lid. We hebben vorig jaar april nog geturfd en kwamen toen uit op 591 leden."

LEDEN HELPEN

Mensen die in de buurt komen wonen, zijn niet direct lid. Maar wanneer een huishouden bij de vereniging komt, tellen kinderen tot 18 jaar automatisch mee. ,,En mensen die verhuizen kunnen nog altijd lid blijven van de club, mits zij hand- en spandiensten verrichten."

De leden zorgen er namelijk niet alleen met contributies voor dat Den Berg financieel draaiende blijft, maar ook helpen zij activiteiten te organiseren waarmee de vereniging inkomsten genereert. Braken: ,,Aan leden vragen we soms een eigen bijdrage als ze ergens aan mee willen doen, maar alles is zoveel mogelijk voor een minimaal bedrag."

FEESTWEEKEND

Ook dit jaar houdt buurtvereniging Den Berg volop activiteiten, maar het meest bijzondere evenement moet het jubileumfeestweekend op 8, 9 en 10 juni worden. ,,Binnenkort brengen we het programma uit. We nodigen niet alleen leden maar de gehele buurt uit. Ons doel blijft om de bewoners met elkaar in contact te brengen. Hopelijk bezorgt het weekend ons ook nieuwe leden", zegt Braken. ,,Maar iedereen is gewoon welkom om kennis te maken met elkaar en ook 'Den Berg te proeven'."