Fair met bieren, wijnen en hapjes

Speciaalbieren, sushi, tapasgerechtjes en muziek. Dat zijn de ingrediënten voor de Beer-food-wine-fair die restaurant N9NE op zondag 10 juni houdt. Het evenement vindt plaats op het parkeerterrein aan de Parallelweg Zuid 35 en duurt van 14.00 tot 20.00 uur.

Tijdens de fair presenteert N9NE verschillende speciaalbieren en wijnen, samen met smaakvolle tapasgerechtjes, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om te proeven.

SAINT-FEUILLIEN

Speciaal voor deze middag opent het personeel een grote fles Saint-Feuillien waarvan alle bezoekers kunnen proeven. Daarnaast is er een uiteenlopende selectie van bekende speciaal-, craft-, tap- en flesbieren; tevens is er een stand met in de kelder extra gerijpte speciaalbieren. De wijnen worden verzorgd en van een toelichting voorzien door Bosch Wijnkopers. Voor de gerechtjes zorgen de koks van N9NE. Zij krijgen daarbij ondersteuning van In2Sushi dat ook voor verschillende Japanse hapjes zorgt.

ARRANGEMENT

Voor bezoekers van de Beer-food-wine-fair kunnen is er een speciaal arrangement waarbij men kan kiezen uit vijf glaasjes bier of wijn en vijf gerechtjes voor 22,50 euro. Het arrangement kan met meerdere personen gedeeld worden.

Naast alle lekkernijen is er ook vermaak voor de kinderen in de vorm van een groot springkussen, flessen beschilderen en een spelletjeshoek. De muzikale omlijsting is in handen van de Boxtelse Swanee Bridge Jazz Band en De Band Van Vanavond.

Bij slecht weer vindt de fair plaats in het proeflokaal van het Boxtelse restaurant.