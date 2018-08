Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Extra kraam op weekmarkt Boxtel

Vanwege de Boxtelse kermis, die vrijdag 17 augustus van start gaat, vindt de weekmarkt traditioneel plaats op de Hendrik Verheeslaan. Door de herinrichting van de Markt, die na de kermis begint, worden de kramen nog eens drie maanden langer opgebouwd in de wijk Oost op vrijdagen. Mensen die meer willen weten over de verplaatsing van de ambulante handel en de herinrichtingswerkzaamheden, kunnen vrijdag 10 augustus een bezoekje brengen aan een speciale kraam op de weekmarkt.

Wethouder Eric van den Broek en voorzitter Luc Broos van stichting Centrummanagement Boxtel informeren bezoekers tussen 09.30 en 11.30 uur over de projecten onder het genot van koffie, thee en iets lekkers. ,,Buiten de tijdelijke verplaatsing van de weekmarkt zetten wij de komende drie maanden allerlei acties op touw om het centrum aantrekkelijk te houden tijdens de verbouwing en de bereikbaarheid van de winkels en de horecazaken in het centrum te garanderen. Ik kan vrijdag vertellen over wat bezoekers kunnen verwachten."