Karin Tooren geeft zondag 2 juni een voorstelling in De Serenade in Liempde.

Karin Tooren treedt op in Serenade Liempde

za 1 jun, 16:10

Ken je mij? Zo luidt de titel van een intiem optreden dat de Boxtelse fluitiste en zangcoach Karin Tooren zondag 2 juni vanaf 15.00 uur verzorgt in zaal De Serenade aan de Oude Dijk in Liempde.

Na een studie aan het conservatorium in Utrecht startte Tooren in 1994 als fluitdocent aan diverse muziekscholen in Brabant. Sinds een aantal jaren verzorgt zij in een eigen bedrijf lessen en workshops. Niet alleen voor leerlingen op dwarsfluit, maar ook voor mensen die hun stem willen ontwikkelen of hun zangtechniek willen verbeteren.

Ken je mij belooft een sfeervol programma te worden met liedjes, persoonlijke verhalen en muzikale verrassingen. Luisteraars worden meegenomen door de kleurrijke, veelzijdige wereld van Toorens passie. Ze wordt daarbij instrumentaal begeleid door pianist Dave Hanhart en gitarist Jeroen Pennings. Met beiden werkte de Boxtelse al vaker samen. Onder meer in het muziektheaterstuk Is dit nu later waarmee theatergroep Pulz! vorig jaar volle zalen trok.

Entreekaarten voor de voorstelling kosten 13,50 euro en zijn te bestellen via www.deserenade.nl.