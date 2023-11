Reünie vwo- en havo-leerlingen

15 minuten geleden

Nu aanmelden voor reünie JRL

Het Jacob-Roelandslyceum (JRL) viert in 2024 het 75-jarig bestaansjubileum. In het kader daarvan wordt zaterdag 7 september een reünie gehouden. Sinds vorige week kunnen belangstellenden zich inschrijven via jrl.osboxtel.nl/75_jaar_jrl.

Bij de hereniging zijn ook mensen welkom die op de vroegere Bracbant Havo hun middelbareschoolopleiding volgden. Het Boxtelse vwo- en havo-onderwijs fuseerden in augustus 2000. Enkele jaren later werd het oude havo-gebouw aan de Baroniestraat, een vleugel van het vroegere klooster Sint-Ursula, afgestoten. Sindsdien worden alle lessen gegeven in het pand van JRL aan de Grote Beemd.