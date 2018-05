Esch maakt zich op voor Op Drift

Op de foto: Xaveer van Lokven en Katrien van Lankveld van Op Drift bij 't Haventje in Esch. (Foto: Peter de Koning).

De aanleg van 't Haventje in Esch was een mooie aanleiding voor een nieuwe editie van het culturele evenement Op Drift. Maar liefst twee dagen lang zijn er aan de Haarenseweg activiteiten onder de noemer 'In Veilige Haven'. Vrijdag 4 mei vindt er een 'anders-dan-anders' herdenkingsbijeenkomst plaats. En tijdens een feestelijke avond op zaterdag 5 mei zijn er volop optredens, voorafgegaan door de officiële opening van 't Haventje.

Omdat er bij 't Haventje ook een gedenkplaats is ingericht, was het logisch iets te doen met 4 mei. In 2016 organiseerde Op Drift al eens een bijeenkomst op die datum. ,,Het wordt geen officiële dodenherdenking, maar een bijeenkomst met beleving. Mensen moeten uiteindelijk het gevoel krijgen dat ze daadwerkelijk 'in veilige haven' zijn. En uiteraard zijn we om 20.00 uur twee minuten stil", aldus Xaveer van Lokven en Katrien van Lankveld van de organisatie. Die avond is de 'Witte Brug' verzamelpunt om 18.45 uur. Vanaf daar wordt over de oevers van de Essche Stroom naar de 'Veilige haven' gewandeld.

Zaterdag 5 mei vindt om 19.00 uur de officiële opening van 't Haventje plaats. Daarna barst een voornamelijk muzikaal programma los op het drijvende podium. Ook is er een samenwerking met basisschool Sint-Willibrordus en hobbyclub Samen Bezig. Bijdragen van beide zijn te zien op het festivalterrein. Net als de bijzondere bijdragen van fotograaf Boukje Canaan en kledingmaker Jouni Jabbour, die werkt voor couturier Addy van den Krommenacker.