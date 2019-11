Ernst Jansz in Podium Boxtel

Op de foto: Ernst Jansz treedt vrijdag 13 december met zijn band op in Podium Boxtel. (Foto: Luna Jansz).

,,Het is fantastisch dat ik dit allemaal kan doen." De ogen van Ernst Jansz (Amsterdam, 1948) fonkelen als hij vertelt over de optredens die hij overal in Nederland verzorgt.

In het interview dat Marc Cleutjens maakte in de woonkamer van Jansz' boerderij in Neerkant gaat het ook over de legendarische folkgroep CCC Inc. en Nederpopsensatie Doe Maar. ,,Maar optreden met mijn eigen band is het leukst", zegt de singer-songwriter die vrijdag 13 december op de planken van Podium Boxtel aan de Burgakker staat.

Kaarten kosten 21,50 euro en zijn te koop via www.podiumboxtel.nl en bij de Boxtelse voorverkoopadressen Hebbes (Markt) en Marimba (Van Beekstraat).

