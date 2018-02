Enquête: Wat speelt er in uw wijk?

Wat vindt u belangrijk in uw gemeente, wijk of kerkdorp? Wat zou u graag op de politieke agenda zien voor de komende jaren? Met die vragen stuurde stichting Brabants Centrum deze week een enquête naar de e-mailadressen van al haar ruim 2.000 leden. Op dit moment zijn er al 207 vragenlijsten ingevuld. De stichting wil haar lezers op deze manier meer betrekken bij de redactionele inhoud van de krant en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen vormen daar een goede aanleiding voor.

In de korte vragenlijst staan onder meer stellingen van de acht politieke partijen maar is de redactie ook nieuwsgierig naar wat er zoal speelt in de gemeente, wijken en kerkdorpen. Met de informatie die de stichting van de leden ontvangt bepaalt de redactie de onderwerpen waarover ze gaat schrijven in de aanloop naar de verkiezingen.

De vragenlijst is één van de middelen die de nieuwsredactie inzet om de verkiezingen te verslaan. Er komt ook een besloten Facebookgroep waar leden kunnen reageren op de artikelen en er komt een uitgebreide verkiezingskrant in de week vóór de verkiezingen. Hiervoor is ook een speciaal verkiezingslidmaatschap beschikbaar voor 10 euro.

Wie de vragenlijst nog niet heeft gehad maar wel lid is, kan in de map ongewenste mail kijken of het bericht daar terecht is gekomen. Het invullen kost tussen de vijf en tien minuten. Wie inspraak wil hebben op de redactiekolommen en geen lid is, kan dat worden via: www.brabantscentrum.nl/all-inclusive-lidmaatschap.