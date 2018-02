Eenzijdig ongeval op Esscheweg

De Esscheweg in Boxtel is in de nacht van vrijdag op zaterdag geruime tijd afgesloten geweest na een eenzijdig verkeersongeval met een busje. Omstreeks 00.30 uur botste een man met zijn voertuig tegen een boom. De bus kwam met de voorkant boven de sloot tot stilstand.

De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat het voertuig bleef draaien, werd de brandweer gealarmeerd. Net toen zij arriveerde, viel de bus uit. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig geborgen. De brandweer heeft het wegdek gereinigd. Over de oorzaak en de toestand van de man is momenteel nog niets bekend. (Foto: Sander van Gils).