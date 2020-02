Op de Schijndelseweg in Boxtel, ter hoogte van jeugdzorginstelling De La Salle, heeft donderdagmiddag rond 13.30 een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam via de middenberm op de andere weghelft terecht. De bestuurder bleek voor zover bekend niet gewond, de auto raakte wel zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. (Foto: Marie Fick).