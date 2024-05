Tien jaar Herenboeren: open dag in Boxtel

49 minuten geleden

Nadat een groep initiatiefnemers in Boxtel tien jaar geleden begon met het opzetten van een eerste coöperatieve boerderij, zijn er in heel het land inmiddels nóg twintig Herenboerderijen opgericht. Om dat te vieren, houdt Herenboeren Wilhelminapark aan het Kampspoor zondag 2 juni een open dag.

De poorten staan van 11.00 tot 16.00 uur open voor belangstellenden. Vrijwilligers laten tijdens een rondleiding zien wat er zoal op de akkers en in de boomgaard verbouwd en geteeld wordt. Zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Verder kunnen bezoekers de dieren die buiten lopen, van dichtbij bekijken. Ook voor kinderen is er het nodige te doen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.herenboeren.nl/open-dagen.

De coöperatie in Boxtel is een professioneel gemengd boerenbedrijf van twintig hectare dat meer dan tweehonderd huishoudens in de streek van groente, fruit, eieren en – voor wie wil – vlees voorziet. Deze huishoudens uit Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel en omgeving zijn allemaal mede-eigenaar van de duurzame agrarische onderneming. Twee professionele boeren, Geert en Wiebe, werken in loondienst voor het bedrijf.

Er is bij het jubilerende Herenboeren Wilhelminapark nog plaats voor nieuwe leden.