Het laatste deel van de nu nog rechte Rosep die uitmondt in de Essche Stroom. Dit stukje beek tovert het waterschap de komende weken om in een kronkelend stroompje. Op de achtergrond is de Kapelweg te zien die overloopt in de Belversedijk.

Graafwerk van start; Essche Stroom moet meer slingeren

di 14 mei, 09:00

De flinke herinrichtingsklus van de Essche Stroom (project Bruggelaar) is maandag van start gegaan nabij de Kapelweg en de Belversedijk. Waterschap De Dommel begint op de grens van Boxtel met gemeente Oisterwijk met het herinrichten van het laatste stukje van de beek Rosep, dat straks weer moet kronkelen.

Aannemerscombinatie Ploegam-Den Ouden legde begin deze week gronddepots aan ten zuiden en noorden van de Belversedijk langs de Essche Stroom. De grond is niet alleen afkomstig van de werkzaamheden bij de Rosep, maar er wordt ook aarde aangevoerd. Het waterschap heeft dit nodig om een groot deel van de huidige Essche Stroom te dempen om er nieuwe meanders voor in de plaats aan te leggen.

Het zogeheten project Bruggelaar gaat niet alleen over het laatste deel van de Rosep (tussen het treinspoor en Essche Stroom), maar bestaat uit twee fases. De eerste is nu op handen en bestaat ook uit werkzaamheden bij Esch, waar het gros van de klus wordt uitgevoerd.

Het waterschap vervangt de stuw nabij de Kollenberg door een nieuwe die driehonderd meter zuidelijker komt te liggen. Aan de westkant ervan (nabij de Ruiting) wordt een kronkelend beekje gegraven. Deze toekomstige zijarm van de Essche Stroom is bedoeld als vispassage en wordt enkele honderden meters lang. In hetzelfde gebiedje komt een nieuwe wandelbrug over het water. Eind mei of begin juni starten de werkzaamheden daarvoor.

Ruim een maand terug werden al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verwijderen van planten en bomen om ruimte te maken voor de nieuwe inrichting van de Essche Stroom. Ook is tussen de Ruiting en de Belversedijk een zandpad verhard met puin, zodat vrachtwagens daar beter over kunnen rijden. De situatie kan een aantal jaren zo blijven bestaan, liet projectleider Hans Koekkoek van waterschap De Dommel eerder weten.

BEEKDAL

Het waterschap werkt al bijna achttien jaar aan een verbetering van het beekdal van de Essche Stroom. Dat doet De Dommel in deelprojecten. Zo werden twee jaar geleden de keringen verhoogd bij Esch. Nu staan de laatste paar kilometer op het programma. Het grote graafwerk vindt plaats in de tweede fase, maar de planning laat nog op zich wachten omdat nog niet alle benodigde gronden zijn aangekocht. Volgens projectleider Koekkoek heeft dit te maken met de landelijke stikstofdiscussie en de terughoudendheid van grondeigenaren.

Het waterschap dempt in totaal vijf kilometer Essche Stroom en graaft meanders. Ook worden diverse oevers minder steil gemaakt en wordt er afwisseling in de natuur aangebracht. Dit alles moet de waterkwaliteit verbeteren, de bodem schoner maken en het water beter vasthouden en afvoeren. Ook is er ruimte voor recreatie.