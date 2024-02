Repaircafé in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg.

Repaircafé is goed voor de portemonnee

ma 26 feb, 11:01

Vrijwilligers zitten zaterdag 2 maart tussen 12.00 en 15.00 uur klaar in Het Goed om kapotte spulletjes van bezoekers te herstellen.

Transitie Boxtel organiseert het repaircafé in het kringloopwarenhuis aan de Industrieweg 6. Er kan van alles hersteld worden, van kleine elektrische apparaten tot kleding. De reparaties zijn gratis. Een gift aan Transitie Boxtel is welkom. Het volgende repaircafé is zaterdag 4 mei.