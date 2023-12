Potje met geld om buurt groener te maken

ma 11 dec., 11:44

De provincie, waterschappen en het Cultuurfonds stellen 250.000 euro beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Het gaat om initiatieven die een buurt groener, mooier en klimaatbestendiger maken.

Natuurverenigingen, stichtingen en zzp’ers kunnen via de regeling geld aanvragen bij het zogeheten buurtnatuur- en buurtwaterfonds. Dat is bedoeld voor plannen die samen met bewoners gerealiseerd kunnen worden en gunstig zijn voor klimaat of een duurzame leefomgeving. Vanaf 9 januari kunnen aanvragen ingediend worden via www.cultuurfonds.nl/brabant.

1 mei gaat de regeling Schoolplein van de toekomst open. Basisscholen, het middelbaar onderwijs en mbo-scholen kunnen dan een bijdrage aanvragen om hun schoolplein met minder tegels en meer bomen, struiken en gras in te richten.