Filmavond: Less Is Now

37 minuten geleden

De documentaire The Minimalists: Less Is Now uit 2021 is woensdag 13 december vanaf 20.00 uur te zien in de bibliotheek aan de Burgakker in Boxtel. Dat gebeurt op initiatief van duurzaamheidsorganisatie Transitie Boxtel. Na afloop wordt de film besproken door belangstellenden.

De makers van de film zijn Joshua Fields en Rian Nicodemus, twee vrienden die al eerder een documentaire hebben uitgebracht over het minimalisme. Ze vertellen dat het nooit te laat is wat te gaan minderen. Het verhaal gaat bijvoorbeeld over het korte gevoel van geluk, om steeds maar meer te willen kopen. Mensen worden op allerlei manieren verleid om dat steeds vaak te doen. Dat maakt de documentaire de moeite van het kijken waard, aldus Transitie Boxtel.

De entreeprijs bedraagt vijf euro inclusief een drankje. Inloop vanaf 19.30 uur.