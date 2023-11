Ouders en kinderen hielpen mee bij het aanplanten van driehonderd bomen en struiken in het Boxtelse geboortebos.

300 nieuwe bomen en struiken in geboortebos

ma 27 nov., 13:44

Zo’n dertig jonge gezinnen staken zaterdag de handen uit de mouwen bij de jaarlijkse plantdag in het geboortebos aan de Smalvelderstraat in Liempde. Ouders, grootouders en kinderen plantten er samen driehonderd bomen en struiken. Ze kregen hulp van wethouder Désiré van Laarhoven. De bomen en struiken vertegenwoordigen alle baby’s die sinds 1 juli 2022 in de gemeente Boxtel zijn geboren.

De organisatie van deze plantdag was, net als de eerste editie vorig jaar, in handen van Natuurwerkgroep Liempde. De grond is van Ark Rewilding Nederland, die ook voor de bomen en struiken zorgde.

Doel is om aan de Smalvelderstraat via jaarlijkse plantdagen enkele duizenden exemplaren te planten zodat er in 2030 een (jong) leembos van formaat staat.

Het geboortebos op het Ark-perceel ligt pal tegen het gevarieerde bosgebied De Scheeken aan. Dankzij de plantdagen breidt dit bosgebied zich dus steeds een beetje verder uit. En dat is precies de bedoeling van het gebiedsprogramma Brabants Goud in Het Groene Woud van Ark. Dit is gericht op herstel, bescherming en uitbreiding van de leembossen die hier groeien.

Een plantdag voor en door kinderen en hun (groot)ouders vergroot meteen de betrokkenheid van diverse generaties inwoners bij bos en natuur.

INHEEMSE SOORTEN

Het zijn geen willekeurige bomen en struiken die samen het geboortebos vormen. Het gaat om soorten die hier van oorsprong thuishoren, zoals populieren, fladderiepen, zwarte elsen, de hondsroos en wilde kardinaalsmutsen. Deze bomen en struiken groeien hier goed én ze passen bij het bijzondere landschap van Het Groene Woud. Nu de bomen en struiken in het geboortebos in de grond zijn gezet, neemt de natuur het over. De vrijwilligers van Natuurwerkgroep Liempde houden qua beheer een oogje in het zeil.

De activiteiten van Ark Rewilding Nederland in en om De Scheeken zijn deel van het rewildingproject ‘Brabants Goud in Het Groene Woud’. De Scheeken is de schakel tussen het Dommeldal en natuurgebied De Mortelen. Samen vormen ze het grootste landschapsreservaat van Brabant.