Boxtel keert energietoeslag uit: 800 euro

vr 24 nov., 09:00

Minima in de gemeente Boxtel krijgen nog vóór de jaarwisseling een energietoeslag van achthonderd euro op hun rekening gestort. In het voorjaar kregen zij al een voorschot van vijfhonderd euro.

Het gaat in totaal om circa 1.600 gezinnen met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon. Het bedrag werd in april al toegezegd, maar de volledige uitbetaling liet op zich wachten tot een nieuwe wet van kracht was geworden. De toeslag is eenmalig en wordt betaald uit een budget van het Rijk. Mensen die vorig jaar ook al een energietoeslag ontvingen, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. Zij krijgen het bedrag automatisch uitgekeerd. Meer informatie: loket Wegwijs: telefoon (0411) 65 59 90.