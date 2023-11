Regelmatig vertrekt een groep Boxtelaren met leden van Transitie Boxtel naar klimaatprotesten elders in het land, zo ook in 2019.

Transitie Boxtel naar klimaatmars in Amsterdam

56 minuten geleden

Ook Transitie Boxtel is zondag 12 november vertegenwoordigd tijdens de klimaatmars in Amsterdam. Wie aan wil haken bij de lokale duurzaamheidsgroep, kan meereizen. Deelnemers vertrekken vanaf station Boxtel met de trein van 11.22 uur.

De klimaatmars staat ook in het teken van rechtvaardigheid en komt in actie voor zaken als armoede, vervuiling, racisme en het huidige woonbeleid. De organisatoren eisen verandering van de politiek, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De mars start om 13.00 uur op de Dam en wordt gehouden door een collectief van belangenpartijen, waaronder Oxfam Novib, vakbond FNV en Greenpeace.