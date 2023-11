Boswachters tonen zich al jaren bezorgd over Kampina. Onder hen Irma de Potter van Natuurmonumenten die in augustus 2022 via deze krant nog de gevolgen van de aanhoudende droogte die zomer had voor de heidevelden. De heide bloeide eerder dan normaal, maar minder uitbundig.

Boswachters Kampina manen politiek tot actie

di 7 nov., 08:00

Net als honderden collega’s elders in het land, roepen ook de boswachters actief in de Kampina de politiek op de watercrisis stop te zetten. Donderdagmiddag krijgt gedeputeerde Saskia Boelema een kruiwagen vol postzakken met ondertekende petities.

Volgens Natuurmonumenten, beheerder van het Boxtels annex Oisterwijkse natuurgebied, is de kwaliteit van het water in Nederland ronduit slecht. ,,Door pesticiden en meststoffen en door verontreiniging, zoals rioolwater en medicijnresten. Minder dan één procent van de wateren in Nederland voldoet aan alle Europese normen voor waterkwaliteit”, schrijft de organisatie op haar website.

Eerder zette de natuurbeschermingsvereniging een landelijke petitie op touw. Ruim 100 duizend Nederlanders ondertekenden het pamflet ‘Stop de watercrisis’, waarvan een kleine 12 duizend Brabanders.

De oproep van boswachters wordt gedaan in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen die woensdag 22 november plaatsvinden. De politiek moet sneller actie ondernemen, stellen zij in een recent gepubliceerd manifest, dat ook is ondertekend door Annette den Dulk. ,,In de Kampina hebben we nog niet zo lang geleden de natte venoevers vrijgemaakt. We zien helaas dat ze sneller dichtgroeien door stikstof, waardoor bijzondere soorten zoals moerashertshooi geen kans meer krijgen om te groeien. Ook de waterkwaliteit zien we verslechteren”, zegt de boswachter in een schrijven aan deze krant.

