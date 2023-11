Mascha Bongenaar is de hoofdgast tijdens talkshow Praat! in bibliotheek Boxtel die Huis73 en stichting Brabants Centrum organiseren.

Talkshow Praat! let op de kleintjes in Klimaatweek

Na de succesvolle avond met bestsellerauteur Kluun over pubers, keert talkshow Praat! vanavond donderdag 2 november terug. De editie ‘Meer poen? Meer groen doen’, heeft onder andere Mascha Bongenaar als gast, oprichter van de populaire website www.duurzamekeuzes.com. De avond waarbij we gaan letten op de kleintjes, vindt plaats in de bibliotheek aan de Burgakker. Loop gezellig binnen vanaf 19.30 uur of meld je gratis aan via deze link om zeker te zijn van een plekje.

Simpele tips waar je nog jaren bespaarplezier van hebt, zuiniger omgaan met voedsel, energie en spullen: ‘groen doen’ is steeds meer bittere noodzaak voor het gemiddelde gezin. Community librarian Marlies Germanus presenteert de talkshows, die in samenwerking met Brabants Centrum worden georganiseerd.

Op de vorige editie eind september kwamen circa 250 mensen af. Ook de komende editie is veelbelovend. Bongenaar runt al een kleine vier jaar een succesvol platform en heeft inmiddels zo’n tienduizend volgers op Instagram.

De talkshow Praat! maakt actuele landelijke onderwerpen lokaal. Ook in de gemeente Boxtel wordt van alles gedaan om mensen te helpen met hun maandelijkse uitgaven. Naast Bongenaar zorgen de reparateurs van Repair Café, de Energiecoaches, de Voedselbank en de Boxtelse wethouder Fred van Nistelrooij voor een bewogen en levendige avond. Zij geven een inkijkje in de wereld van verspilling en besparing.



Repaircafé in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg. - Bas van den Biggelaar.

Aanmelden voor de inspirerende avond kan gratis via huis73.op-shop.nl. Talkshow Praat! begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Boxtelse bibliotheek aan de Burgakker. Er is plek voor maximaal honderd bezoekers.