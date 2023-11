Bewoners Sint-Jozefstraat tegen laadpaal: ‘Heb hier nog nooit elektrische auto gezien’

Het aankondigingsbord voor de laadpaal in de Sint-Jozefstraat, nabij het speeltuintje, is al omgedraaid. Bewoners zijn faliekant tegen de komst van de paal.

De parkeerdruk in de Sint-Jozefstraat is al hoog. Met de komst van een laadpaal voor elektrische auto’s neemt die alleen maar toe, vrezen de bewoners. Niemand in de straat rijdt elektrisch, dus waarom moet er dan een laadpaal komen, vragen zij zich af. Donderdag behandelt de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie de zaak.