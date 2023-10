Groener Gras Festival vraagt aandacht voor duurzaamheid

ma 30 okt., 16:12

Stekjes ruilen in de bibliotheek, talkshows, rondleidingen en workshops. Duurzaamheid staat zeven dagen centraal in Boxtel tijdens de Klimaatweek. Op verschillende plekken in het dorp zijn activiteiten die voor meer bewustwording bij de inwoners moet zorgen. Het zwaartepunt ligt op zondag 5 november, als de week wordt afgesloten met het Groener Gras Festival op de Markt.

Het programma van de Klimaatweek begint vandaag, maandag 30 oktober. Al zijn veel activiteiten meerdere dagen te bezoeken. Zo zijn er tot en met vrijdag 3 november documentaires over duurzaamheid te zien bij upcycle-organisatie Nic&Mic aan de Kapelweg 6a en kunnen inwoners met groene vingers tot en met zaterdag 4 november bij de bibliotheek aan de Burgakker terecht om stekjes te ruilen of boeken over het onderwerp te halen van de klimaattafel. Bij Plaats De Kleine Aarde wordt vanavond om 20.00 uur een talkshow gehouden over groen bouwen.

Dinsdag 31 oktober wordt er in alle Boxtelse basisscholen stil gestaan bij duurzaamheid. Er wordt voorgelezen en leerlingen kunnen deelnemen aan de Coded Game en zo spelenderwijs leren over hoe je duurzamer kunt leven.

TALKSHOW

Op donderdag 2 november vertelt Mascha Bongenaar over de door haar opgerichte populaire website www.duurzamekeuzes.com tijdens de talkshow Praat. Ook onder meer het Repair Café komt aan bod vanaf 20.00 uur in de bibliotheek aan de Burgakker. De bijeenkomst is een initiatief van de Boxtelse boekenorganisatie en Brabants Centrum. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via huis73.op-shop.nl.

De Klimaatweek gaat vervolgens op vrijdagavond in het Muziekhuis aan de Passage Riche verder met de film Dark Waters. Vanaf 20.15 uur is te zien hoe acteur Mark Ruffalo als advocaat Robert Billot eind jaren negentig een lange, juridische strijd voert tegen chemiebedrijf DuPont, dat met vervuiling voor verschillende doden heeft gezorgd. Bezoekers betalen 2,50 euro entree, maar krijgen daarvoor ook een soepje van de Herenboeren uit het Wilhelminapark aangeboden vanaf 19.45 uur.

De Herenboeren geven zelf ook rondleidingen op hun terrein aan het Kampspoor. Dat doen ze op vrijdag 4 november om 10.00, 11.00, 12.00 en 13.00 uur. Tevens kan iedereen met kapotte huishoudelijke apparaten dezelfde dag tussen 12.00 en 15.00 uur terecht bij het Repair Café in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg 6.

MODE EN LEZINGEN

Tijdens de laatste dag van de Klimaatweek, zondag 5 november zijn er maar liefst zestien activiteiten te bezoeken. Op de Markt is tussen 12.00 en 17.00 uur een streekmarkt met allerlei groene producten en diensten te vinden. Om 15.00 uur presenteren daar ook de lokale modewinkels de laatste, duurzame, wintermode op de catwalk. Er is om 15.30 uur een workshop zelf soep maken en voor de jeugd zijn er spellen zoals de Trash Hunt Zero Waste en Coded Game. Op Plaats De Kleine Aarde aan het Klaverblad 13 zijn er rondleidingen door de Voedseltuin, geven de imkers informatie over hun werk en wordt om 16.00 uur een lezing gegeven over het onderwerp biomimicry.

Ondertussen kunnen bezoekers ook in het gemeentehuis terecht voor lezingen en workshops. Zo komt het hergebruiken van producten, het zogeheten upcycling, voorbij, maar ook de energietransitie. Teven kan hier iedereen ideeën achterlaten om duurzamer te leven op de ‘Durf & Turf-wand’ om elkaar zo te inspireren.

Als afsluiting van het duurzaamheidsevenement, is er een pot-luck diner tussen 17.00 en 18.30 uur op de Markt. Hierbij wordt verwacht dat bezoekers voor meerdere mensen koken, dit meenemen naar de Markt om het daar samen op te eten.

Kijk voor het volledige programma en alle starttijden van de activiteiten op www.boxtel.nl/groenergrasfestival.nl.