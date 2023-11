Repaircafé in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg.

Vrijwilligers repareren kapotte spulletjes

vr 3 nov., 12:13

Transitie Boxtel houdt zaterdag 4 november weer een repaircafé in kringloopwarenhuis Het Goed, Industrieweg 6 in Boxtel. Het is op de eerste etage, van 12.00 tot 15.00 uur.

Doel is mensen te stimuleren spullen langer mee te laten gaan door ze te laten maken. En ze dus niet weg te gooien en te vervangen. De reparaties zijn gratis, een vrije gift is welkom.

Repareren wordt nu ook in Europees verband gestimuleerd, meldt Transitie Boxtel. De Europese Commissie heeft het recht op reparatie van goederen voor consumenten uitgebreid.