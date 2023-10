Talkshow Praat! geniet steeds meer bekendheid in Boxtel en omgeving. Eind september waren alle plekken vergeven voor een avondje over pubers met auteur Kluun.

Talkshow ‘Praat!’ let op de kleintjes in Klimaatweek

vr 27 okt., 16:45

Na de succesvolle avond met bestsellerauteur Kluun over pubers, keert talkshow Praat! op donderdag 2 november terug. Tijdens deze avond midden in de Klimaatweek, staan duurzaamheid en de huishoudelijke uitgaven op het programma. De editie ‘Meer poen? Meer groen doen’, heeft onder andere Mascha Bongenaar als gast, oprichter van de populaire website www.duurzamekeuzes.com.

Simpele tips waar je nog jaren bespaarplezier van hebt, zuiniger omgaan met voedsel, energie en spullen: ‘groen doen’ is steeds meer bittere noodzaak voor het gemiddelde gezin. ,,Duurzaamheid wordt vaak gezien als een politiek en abstract onderwerp terwijl het juist een zaak is voor ‘Jan met de pet’. We zijn gewend geraakt aan autorijden en voordelige boodschappen, maar steeds meer huishoudens moeten noodgedwongen besparen op deze basisuitgaven. Daarom hoog tijd om meer groen te doen, want aan het einde van de maand betekent dat meer poen”, zegt presentator Marlies Germanus.

BEKENDHEID

De community librarian van de Boxtelse bibliotheek (Huis73) organiseert de talkshows samen met Brabants Centrum, dat een stukje redactioneel werk op zich neemt. ,,Daarnaast zoeken we samen naar geschikte gasten”, zegt adjunct-hoofdredacteur Pål Jansen. ,,Praat! krijgt steeds meer bekendheid in ons verspreidingsgebied. De aula van het Jacob-Roelandslyceum was op 27 september volledig volgepakt voor het avondje over pubers, waarvoor Marlies bestsellerauteur Kluun wist te strikken.”

Ook de komende editie is veelbelovend. Bongenaar runt al een kleine vier jaar een succesvol platform en heeft inmiddels zo’n tienduizend volgers op Instagram. ,,Haar adviezen zijn hartstikke handig en direct toe te passen”, weet talkshowhost Germanus.

Ook in de gemeente Boxtel wordt van alles gedaan om mensen te helpen met hun maandelijkse uitgaven. Tijdens Praat! op 2 november schuiven diverse lokale partijen aan die bezoekers een inkijkje geven in onderwerpen als verspillings- en besparingsinitiatieven.

MAXIMAAL 100 BEZOEKERS

Aanmelden voor de inspirerende avond kan gratis via huis73.op-shop.nl. Talkshow Praat! begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de Boxtelse bibliotheek aan de Burgakker. Er is plek voor maximaal honderd bezoekers.