Wethouder Peter van de Wiel ruilde de eerste tegels voor vlinderstruiken met Lonneke Hoondert en Patrick Boleij in hun tuin in Boxtel. (Foto: Peter de Koning).

Subsidiepotje groen en water: 92 mille per jáár

35 minuten geleden

In de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenpijpen en het aanleggen van groene daken in Boxtel is meer geld beschikbaar dan B en W tweeënhalve week in Brabants Centrum bekendmaakten. Het foutje is vorige week hersteld.

Abusievelijk meldden B en W dat 92.000 euro beschikbaar is voor een periode van drie jaar, maar dit bedrag is jáárlijks beschikbaar. De regeling werd is sinds deze week van kracht.

Wie zijn regenpijp loskoppelt van het riool, kan van de gemeente een tegemoetkoming in de kosten ontvangen. Die varieert van honderd tot vijfhonderd euro. Het is enerzijds bedoeld om minder hemelwater naar de rioolwaterzuivering te loodsen, maar ook om water langer vast te houden in de bodem. Bovendien kunnen inwoners een bijdrage aanvragen als ze hun dak willen vergroenen of bestrating in de tuin willen vervangen door planten.