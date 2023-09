Onderhoud Sparrenrijk gaat niet door wegens maatschappelijke onrust

vr 8 sep., 19:15

In Sparrenrijk zouden komende week onderhoudswerkzaamheden starten. Maar wegens kritiek uit de samenleving over het toekomstige beheer van het bos, schrapt de gemeente Boxtel die klus.

Er wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan voor Sparrenrijk. Voor het zomerreces werd het concept gepresenteerd. Op advies van beheerder Bosgroep Zuid ontstond in 2019 een aanpak om de biodiversiteit te vergroten door meer inheemse soorten aan te planten en exoten zoals Amerikaanse eiken te verwijderen. Die zouden namelijk de bodem verzuren. Een aantal van die eiken moest daarom worden gekapt.

Het beheerplan uit 2019 werd dit jaar herzien en voor het zomerreces kwam het concept op tafel. De opzet leidde onder meer tot politieke vragen van PvdA-GroenLinks, SP en Combinatie95. De gemeente heeft daarnaast brieven ontvangen van diverse ongeruste inwoners. ,,We hebben deze geluiden gehoord, de onderhoudswerkzaamheden die komende week zouden starten, gaan niet door”, schrijft een woordvoerder van de gemeente eind deze middag in een persverklaring.

De manier waarop volgende week te werk zou worden gegaan, was gebaseerd op het oude beheerplan. Maar inwoners kunnen nog reageren op de voorgenomen vernieuwde aanpak. Een en ander loopt ongelukkig samen, beseft de gemeente zich. ,,Dit levert zoveel verwarring op dat we eerst het nieuwe plan gaan afronden”, aldus de woordvoerder.

De gemeente belooft dat daarin ruim aandacht geschonken zal worden aan alle reacties die zij tot dusver over Sparrenrijk heeft ontvangen. ,,Deze helpen ons in de afwegingen die we maken voor het beheer en de inrichting van het bos.”

Vanuit de gemeente wordt benadrukt dat ze nooit van plan is geweest álle Amerikaanse eiken te verwijderen. Tevens blijft de lanenstructuur gehandhaafd, ook die met Amerikaanse eiken.

De beslissing is pas laat genomen. Deze is dan ook niet terug te vinden in de gemeentelijke bekendmakingen die wekelijks in Brabants Centrum en DeMooiBoxtelKrant worden gepubliceerd. ,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Een goed bos vraagt om goed beheer. Dat kan op meerdere manieren”, leest de persverklaring. ,,De belangen van het klimaat zullen we daarbij nadrukkelijk betrekken.”