Repaircafé in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg.

Repair Café in kringloopwinkel Het Goed

40 minuten geleden

Het tweemaandelijkse Repair Café in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg in Boxtel is zaterdag 2 september weer geopend. Bezoekers kunnen er tussen 12.00 en 15.00 uur terecht om kleine reparaties uit te laten voeren.

Transitie Boxtel organiseert het Repair Café en wil stimuleren om spullen vaker te (laten) repareren in plaats van deze weg te gooien en nieuwe te kopen. De reparaties zijn gratis, maar een gift voor de kosten van Transitie Boxtel is welkom.

Diverse vrijwilligers staan klaar om kleine meubels, kleding, speelgoed en elektrische apparaten te repareren. Alles wat het niet meer doet (behalve klokken), maakt kans op een geslaagd herstel. Het helpt als de handleiding van een apparaat wordt meegebracht.