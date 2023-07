Boxtels bedrijf redt Afrikaanse kleding van de brandstapel

20 minuten geleden

Uniformen van Afrikaans beveiligingspersoneel veranderen dankzij de Boxtelse onderneming Nic&Mic in rugzakken. De kleding wordt normaal gesproken op de brandstapel gegooid, maar krijgt nu een tweede leven. Hiervoor is Nic&Mic een samenwerking aangegaan met de Keniaanse onderneming Africa Collect Textiles (ACT).

Het Boxtelse bedrijf verkoopt allerlei voorwerpen, relatiegeschenken en andere nieuwe producten gemaakt van afval. Dit in samenwerking met de organisatie Ocean Sole, die in Kenia unieke kunst maakt van verzamelde slippers die ooit in de oceaan terecht zijn gekomen.

24 MILJOEN

Door de samenwerking met ACT pakt Nic&Mic nu ook het probleem met textielafval aan. Afrika heeft namelijk een overvloed aan uniformen. De officiële kleding wordt niet alleen gedragen door soldaten en politieagenten, maar ook beveiligers, rangers, natuurbeschermers en heel veel schoolkinderen. Er worden meer dan 24 miljoen uniformen gedragen die op den duur allemaal vervangen moeten worden.

Omdat de angst bestaat dat de uniformen in handen van criminelen of stropers belanden, worden de oude uniformen in de open lucht verbrand. ,,Dat heeft niet alleen een grote uitstoot van CO2 en giftige rookwolken als gevolg, maar is ook een vernietiging van waardevolle grondstoffen”, aldus eigenaar Nicholas Ninaber van Eijben.

EERLIJK LOON

ACT zamelt de kleding in en maakt er verschillende nieuwe producten van. Omdat de stof van de uniformen erg robuust is, leent deze zich goed voor stevige rugzakken. De Boxtelse ondernemers van Nic&Mic verkopen deze en zorgen daarmee ook voor een eerlijk loon voor de medewerkers in Kenia en Nigeria.

De rugzakken zijn nu te reserveren en worden medio september geleverd. Meer informatie via www.nicmic.nl/nl/upcycled-uniform-backback.