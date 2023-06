De ondertekenaard van het duurzaamheidsakkoord spannen zich in voor een energieneutraal Boxtel in 2050.

Duurzaamheidsakkoord: op naar energieneutraal Boxtel in 2050

1 uur geleden

Om in 2050 energieneutraal en klimaatbestendig te zijn, heeft Boxtel nog wel wat werk te verrichten. Het duurzaamheidsakkoord dat de gemeente, de woningstichtingen Joost en Woonveste, huurders, waterschap De Dommel en ContourdeTwern donderdag tekenden, moet hierbij helpen.

De ondertekenaars willen dat de gemeente Boxtel in 2050 CO2-neutraal, energieneutraal, circulair en klimaatbestendig is. In het duurzaamheidsakkoord staat wat de verschillende partijen willen doen om die doelen te bereiken. Projecten als energiecoaches, het vervangen van tegels door groen en het opnieuw gebruiken van regenwater, dragen hun steentje bij. Joost houdt zich onder meer bezig met de verduurzaming van woningen, de gemeente maakt de openbare ruimte steeds klimaatbestendiger en werkt aan de omslag van fossiele energie naar duurzame. De doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn, is niet specifiek gemeentelijk, maar houdt verband met het mondiale klimaatakkoord van Parijs. Nederland moet daaraan voldoen.