‘Benut bermen langs spoor en A2 voor opwekking energie’

39 minuten geleden

De bermen van de rijksweg A2, het spoor en terreinen van de NS benutten voor het opwekken van energie. Coalitiepartij Combinatie95 ziet kansen om via deze plekken een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Maar dan moet Boxtel deze wel op tijd aanmelden bij het Rijk.

De Rijksoverheid verkent momenteel locaties waar zij op eigen grond energie kan opwekken. Via het zogeheten programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) kunnen gemeenten plekken aandragen die daarvoor in aanmerking komen.

In Boxtel gaat dat in elk geval om de omgeving van de rijksweg A2 en gronden van de NS, naast de spoorlijnen zelf ook twee grote parkeerlocaties en een rangeerterrein.

Combinatie95 spoort het college van B en W aan om in elk geval deze locaties door te geven aan Den Haag. ,,Maar mogelijk is er nog ander geschikt Rijksvastgoed?”, vraagt de fractie aan B en W.

Boxtel dient zelf locaties kenbaar te maken via de Regionale Energiestrategie (RES), maar daar is wel haast bij omdat de inschrijftermijn 16 juni sluit. De Nijs: ,,Het kost de gemeente niks extra om dit te doen en het scheelt mogelijk zonnevelden of windmolens.”