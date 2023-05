Boxtelaren naar demonstratie tegen fossiele subsidies

De klimaatorganisaties Extinction Rebellion en Fossielvrij NL houden morgen, zaterdag 27 mei op de rijksweg A12 in Den Haag een demonstratie. Ook vanuit Boxtel reizen er demonstranten heen, meldt Jan Juffermans. De actie wordt gehouden vanwege de miljardensubsidies die jaarlijks worden verstrekt aan bedrijven voor fossiele brandstoffen.

Na de vele waarschuwingen is nu gaande wat er voorspeld werd, aldus Juffermans. ,,Het is bijna dagelijks nieuws dat bosbranden ergens natuur en woonhuizen vernielen, dat ernstige droogte tot wanhoop leidt, en dat nu weer in Italië overstromingen enorme schade veroorzaken en mensenlevens eisen.”

De Boxtelaar denkt dat nog veel te redden is. ,,We kunnen erger ellende voorkomen door actief mee te doen, thuis, op het werk en ook in de politiek. Bijvoorbeeld met de Omgevingsvisie van de gemeente Boxtel. Stop met dromen en ga alles doen om minder energie en grondstoffen te gebruiken, want dié maken de situatie nóg slechter.”

Daarom roept de duurzaamheidspleiter onder meer op om geen nieuwe wegen aan te leggen. Panden slopen vindt hij ook geen goed idee; duurzaam renoveren is volgens hem beter. Voorts gruwt hij ervan dat tussen het Apollopad en de Albinonistraat afgelopen zaterdag negen bomen zijn gerooid. Die stonden volgens hem buiten het bouwterrein waar een appartementencomplex moet verrijzen: ,,Een grote schade én schande!”, foetert Juffermans.