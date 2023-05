Jaap Korteweg, de man achter De Vegetarische Slager, komt naar de bibliotheek in Boxtel om te vertellen over hoe hij vleesvrij producten maakt.

Vegetarische Slager Jaap Korteweg te gast in Boxtelse bibliotheek

26 minuten geleden

Jaap Korteweg komt woensdag 28 juni in bibliotheek Boxtel vertellen over kaas en melk maken zonder tussenkomst van een koe. Hij is de man achter De Vegetarische Slager en geeft op verzoek van Transitie Boxtel een lezing aan de Burgakker.

In de bibliotheek vertelt hij over de projecten waar Korteweg nu mee bezig is. Zo bouwt hij aan een stuk land waar zesduizend mensen volledig zelfvoorzienend kunnen leven: Nieuwe Vroenten genaamd. In dit duizend hectare grote gebied zijn wonen, werken, voedselproductie, energievoorziening en recreatie volledig circulair. Moeten inwoners producten van verder weg halen, dan compenseren ze dat binnen dit project onder meer door het opwekken van extra energie. Na afloop van de lezing is het mogelijk om vragen te stellen.

Korteweg vertelt zijn verhaal op 28 juni om 20.00 uur. De entree is gratis. Aanmelden is mogelijk via de website van de bibliotheekorganisatie: www.huis73.nl.