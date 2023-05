Repaircafé in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg.

Kapotte spullen? Repair Café bij Het Goed helpt met herstel

20 minuten geleden

Transitie Boxtel houdt zaterdag 6 mei een nieuwe editie van Repair Café in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg 6 in Boxtel. Tussen 12.00 en 15.00 uur staan de vrijwillige reparateurs klaar om zaken als kleding, speelgoed en elektrische apparaten te repareren. Bezoekers die kapotte spullen meenemen leren deze zelf ook te maken. Reparaties zijn gratis, maar een gift is welkom.