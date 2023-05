Buurttuin 't Burgakkertje is de startplek voor de Zero Waste Tour in Boxtel.

Lokale gidsen leren Boxtelaren afvalvrij shoppen

1 uur geleden

In de Week zonder afval, die van 22 tot 28 mei duurt, is er een zogeheten Zero Waste Tour in Boxtel. Die start zaterdag 27 mei om 10.00 uur in buurttuin ‘t Burgakkertje.

Loes van Ruiten en Maud van Tongeren gidsen belangstellenden langs winkels waar zij verpakkingsvrij boodschappen kunnen doen. ,,Afvalvrij shoppen is heel goed mogelijk in ons mooie dorp”, aldus Maud en Loes die uit Boxtel komen. ,,Door een eigen bakje of zakje mee te nemen naar een winkel of de markt, verklein je de afvalberg al.

Tijdens de Zero Waste Tour in Boxtel delen de vrouwen graag tips en hun ervaringen met plasticvrij boodschappen doen in Boxtel en omstreken. Aanmelden kan via https://bit.ly/zerowastewandeltours.