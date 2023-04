RKSV Boxtel maakt verduurzamingsslag op Munsel

1 uur geleden

Voetbalclub Boxtel gaat kantine Den Oosthoek in sportpark Munsel verduurzamen. Sportwethouder Hans Heesen prijst de club om haar plan van aanpak en sluit erbij aan: ,,De kleed- en douchelokalen, eigendom van de gemeente, worden ook energiezuinig gemaakt.”

Het gemeentebestuur trekt 216.000 euro uit om de kleed- en wasruimten te verduurzamen, vertelde Heesen dinsdag. ,,Dit geld voor groot onderhoud was al gereserveerd in de meerjarenbegroting voor 2024. Door een aantal werkzaamheden naar voren te halen, slaan we twee vliegen in één klap. Het vergt geen extra investering waar de gemeenteraad nog over moet beslissen.”

Heesen weet dat de club enkele jaren bezig is geweest met de voorbereidingen van het project. ,,Het is een voorbeeld voor veel andere verenigingen. Vorig jaar hield Sportservice Noord-Brabant een lezing voor clubs over het opstellen van een eigen plan van aanpak. Daarbij werd ook gewezen op landelijke subsidieregelingen.” De voetbalclub maakt daar gebruik van.

ENERGIENEUTRAAL?

In december 2020 sprak voorzitter Ties Pronk in deze krant de hoop uit dat voetbalclub RKSV Boxtel in 2023 energieneutraal zou zijn. Samen met clubvrijwilliger Frans van den Besselaar trok hij toen de kar om sportcomplex Munsel te verduurzamen. Daarvoor werden onder meer de lichtmasten voorzien van led-verlichting. De investering die daarvoor nodig was, zou in twee jaar tijd zijn terugverdiend.

Het streven was ook om geen gas meer te gebruiken en voorts waterpompen en zonnepanelen te plaatsen. De energielasten van de club, zo’n 22.000 euro jaarbasis (prijspeil 2020) zouden dit jaar, in 2023 naar nul moeten worden gereduceerd. Dat was uiteraard nog voordat de energieprijzen een fikse stijging ondergingen, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De besparing die nu wordt gerealiseerd, is ‘substantieel’, meldt Pronk.

Als de benodigde omgevingsvergunning van de gemeente binnen is, hoopt hij eind mei met de werkzaamheden te kunnen starten. Daarbij wordt onder meer het dak van kantine Den Oosthoek, de bestuurskamer en de kleedlokalen vernieuwd. Hoeveel eigen geld de voetbalclub uittrekt voor de verduurzamingsslag, wil Pronk niet vertellen. Maar: ,,We hebben voldoende middelen beschikbaar.” Eerder zei hij dat de verdeling van de kosten tussen de gemeente en de club ongeveer fifty-fifty waren. De bedoeling is dat medio oktober het karwei is afgerond.