Pmd-zakken: bejubeld, maar evengoed verguisd

1 uur geleden

Dankzij de pmd-inzameling is de hoeveelheid restafval fors gedaald: van 139 naar 81,4 kilo per huishouden. De pmd-zakken zelf leiden her en der tot irritatie.

Belangrijkste reden voor de daling van restafval, vormt het aantal ophaalrondes van de grijze kliko. Die halveerde in juni 2021 van om de week naar eenmaal per maand. Dat kon vanwege de gescheiden inzameling van plastic, metalen verpakkingen en drankkartonnen (pmd).

Gemeenten moeten terug naar dertig kilo restafval per huishouden in 2030. Maar door corona leek Boxtel weer terug bij af. In 2019 werd nog 112 kilo per huishouden ingezameld, dat steeg naar 150 en 139 in de jaren erna. ,,Maar mensen zijn beter gaan nadenken over afval sinds we de grijze kliko minder vaak ophalen”, zegt wethouder Fred van Nistelrooij. Hij voelt zich daarbij niet alleen gesterkt door cijfers rondom restafval. Ook is sinds 2019 de totale hoeveelheid vuilnis per adres teruggedrongen van 511 naar 480 kilo.

Inwoners gaan tevens naar de milieustraat om restafval weg te brengen: gemiddeld 47 kilo in 2022. Dat cijfer is de afgelopen jaren ongeveer stabiel gebleven, geeft Van Nistelrooij aan: ,,Door de andere ophaalmethode zijn inwoners dus niet vaker naar de milieustraat gegaan.”

ROMMELIGE SITUATIES

Het aanbieden van pmd-zakken leidt op verschillende plekken tot rommelige situaties. Daar ligt nog wel een uitdaging... Afvalbergen bij pmd-containers die niet eens vol zitten. Zakken die te vroeg aan de straat worden gezet met rotzooi als gevolg. Hoewel de hoeveelheid restafval vorig jaar enorm is teruggedrongen, is het beeld van pmd-zakken niet altijd positief. Wethouder Fred van Nistelrooij: ,,We moeten een goed evenwicht vinden tussen wat inwoners willen en wat we moeten doen.”

30 KILO IN 2030

Doordat er aparte zakken voor plastic, metalen verpakkingen en drankkartonnen (pmd) zijn en de grijze kliko sinds medio 2021 eens per maand wordt opgehaald, is de landelijke doelstelling van dertig kilo restafval per huishouden voor Boxtel een stuk dichterbij gekomen. Het is voor iedere gemeente belangrijk om die te halen, legt beleidsmedewerker Coen Lemmens van de gemeente Boxtel uit: ,,Als we de hoeveelheid restafval over zeven jaar niet genoeg hebben teruggedrongen, krijgen we vanuit de Europese Unie een naheffing. Links of rechtsom: inwoners betalen de prijs.”

De gemeente zet steeds meer in op afvalstromen gescheiden inzamelen. Op lange termijn hoopt de wethouder dat de grijze kliko niet meer nodig zal zijn. Marktconforme prijzen voor het verwerken van restafval variëren van 150 tot 185 euro per duizend kilo, zegt Lemmens: ,,GFT kost ongeveer de helft, voor papier kan je nog een opbrengst krijgen. En plastic kan je gratis laten verwerken.”

AFVALWIJZER

De restafvalcijfers pakken dit jaar weliswaar positief uit, maar niet iedereen zal de pmd-zakken zien als succes. Ze geven ook zo’n rommel. Van Nistelrooij: ,,Op diverse plekken worden die al dagen voor de ophaalronde aan straat gezet; een kat krabt de zak open, een vogel pikt die kapot... Daarom zijn we ook ontzettend blij met inwoners die zich vrijwillig inzetten als Zwerfafvalpakker. Ook wijs ik altijd op de Afvalwijzer-app, dan krijg je keurig een melding als gele zakken worden opgehaald.”

Waar mogelijk wordt op locaties door boa’s gehandhaafd. De wethouder hoopt ook op extra medewerking van inwoners: ,,Aan de andere kant: ik ben ervan overtuigd dat iedereen in de basis een nette buurt wil. Negen op de tien mensen zullen zich keurig aan de inzamelmethode houden.”

GAMMA

Maar goed, die 10 procent... Niet alleen aan straat, ook bij pmd-containers of plekken waar die hebben gestaan, verrijzen wel eens heuse afvalbergen. Zo is de terugkerende hoop bij de inzamellocatie nabij Gamma voor bewoners een doorn in het oog. ,,Dat is ook absoluut niet het beeld dat wij nastreven”, zegt Van Nistelrooij.

Hij vervolgt: ,,We hebben op foto’s gezien dat er hele ladingen naartoe worden gebracht.” De wethouder geeft aan dat de inzamelcontainer daar verdwijnt als de situatie niet snel verbetert. ,,Wat bij pmd-containers regelmatig gebeurt, is dat mensen de zakken er gewoon bij zetten, terwijl de bakken nog niet eens vol zitten...”

Overigens is de overlast aan de Dukaat toegenomen nadat de pmd-containers aan de Parallelweg-Noord en Fellenoord zijn weggehaald. Op plekken waar eenvoudig aan huis kan worden opgehaald, zijn grote inzamelcontainers niet per se nodig, vindt Van Nistelrooij: ,,We halen aan huis op. Dat is volgens ons een goed werkend systeem.”

FLATS

De gemeente is wat aan het schuiven met de pmd-bakken omdat ze beter bij hoogbouw passen. Bewoners hebben een kleinere berging en de verleiding is er groter om de zakken op straat achter te laten. Enkele maanden geleden zijn er pmd-containers geplaatst bij Hof ter Aa. ,,De resultaten zijn vooralsnog zeer bemoedigend”, stelt Lemmens.

De proef daar kan zomaar de opmaat vormen naar ondergrondse inzameling voor pmd op meerdere locaties. Dat is eigenlijk al een langere wens in het gemeentehuis. ,,We komen dit jaar nog met een collegevoorstel”, zegt Van Nistelrooij.

Voor de ondergrondse opslag is extra geld nodig. De gemeenteraad zal dus ook nog een besluit moeten nemen of Boxtel moet investeren.