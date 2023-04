Plaats De Kleine Aarde houdt open huis

14 minuten geleden

Iedere vrijdag tussen 14.00 en 17.00 uur houdt Plaats De Kleine Aarde open huis. De eerste editie is vrijdag 28 april.

Bezoekers beleven alles wat er te doen is op het terrein aan Het Klaverblad 13. Er worden rondleidingen gegeven. Ook kunnen gasten op het terras of in het Ecocafé koffie, thee en taart krijgen. Verder is het winkeltje met onder meer plantjes voor je moes- of siertuin geopend, worden zaden verkocht voor in de moestuin (zaadvaste rassen) en is er volop inspiratie voor duurzaam tuinieren.

Wie meeloopt met de rondleiding, kan elke week een ander deel ontdekken van 2,5 hectare grote terrein. Vrijwilligers nemen de deelnemers de ene keer mee naar de Voedseltuin, de andere keer het voedselbos of vertellen van alles over de insectentuin en de kwekerij. Er worden tevens sprekers uitgenodigd die dieper ingaan op een specifiek onderwerp.

De rondwandelingen starten om 15.00 uur en duren dertig tot zestig minuten. Deelname is gratis en aanmelden hoeft niet. Meer informatie: verblijf@plaatsdka.nl