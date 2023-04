Gratis energiebesparende maatregelen Hoogheem

1 uur geleden

Eenvoudige maatregelen als radiatorfolie, ledlampen of een waterbesparende douchekop helpen al stroom- en gasverbruik te verminderen. De Energiehulp, een initiatief van de gemeente Boxtel, en woonstichting Joost hielpen van 4 tot en met 7 april 160 huishoudens in de Hoogheemflats met het plaatsen van energiebesparende producten.

De bewoners kregen de spullen ter waarde van 180 euro gratis aangeboden. De komende weken worden nog meer huishoudens in de Hoogheemflats geholpen.

Bewoners konden zich voor de actie aanmelden. Ook mensen die dat niet hadden gedaan, kregen een bezoekje, om hen de kans te geven alsnog mee te doen. De deelnemers kregen bespaartips en de energiebesparende producten werden geplaatst. Het ging om relatief eenvoudige aanpassingen, maar ook die helpen de energierekening omlaag te brengen.

De wethouders Désiré van Laarhoven en Mariëlle van Alphen en Marieke Vossen, directeur-bestuurder van woonstichting Joost, gingen samen met een klusser van De Energiehulp langs bij bewoners. Vossen: ,,Deze samenwerking heeft alleen maar winnaars. Minder energie verbruiken is goed voor het milieu maar zeker ook voor het leefcomfort en de portemonnee van onze bewoners. Veel van hen passen al bewust hun gedrag aan om te besparen. Dat verdient een compliment.”

AANMELDEN

De Energiehulp is er niet alleen voor de bewoners van de Hoogheemflats. Wie moeite heeft met het betalen van de energierekening en in een niet goed geïsoleerde woning woont, kan zich voor De Energiehulp aanmelden via www.klimaatroute.nl/gemeente-boxtel..