Wereldwaterdag: directie De Dommel aan de slag op De Kleine Aarde

ma 20 mrt., 08:00

Medewerkers van waterschap De Dommel gaan woensdag 22 maart op Plaats De Kleine Aarde aan de slag om een zogeheten helofytenfilter schoon te maken. Dat doen zij in het kader van Wereldwaterdag, een wereldwijde actiedag waarbij mensen zich extra inzetten voor een gezond watersysteem. Het is tevens het startsein voor het 160-jarig bestaan van De Dommel.

Watergraaf Erik de Ridder en het directieteam van De Dommel steken woensdag de handen uit de mouwen. Het filter op het terrein is helemaal overwoekerd en werkt dus niet goed meer. Een aantal waterschappers buigt zich tevens over de vraag hoe regen- en rioolwater zo goed mogelijk benut kan worden op het 2,5 hectare grote terrein aan het Klaverblad.

Het schoonmaken van het filter is nodig voor een gezond bodem- en voedselsysteem. Ook de verbinding tussen de twee delen van het filter is verstopt en ook dat wordt woensdag dus aangepakt. Een dergelijk filtersysteem zuivert, mits operationeel, afvalwater middels bacteriën in de grond zodat dit weer gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het voedselbos, de voedseltuin of de bolwoning. Omdat DKA momenteel wordt omgebouwd tot een inspiratiecentrum is een dergelijk moerasfilter, zoals het ook wel wordt genoemd, meer dan nodig.