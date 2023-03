Tijdens de thematours geven bewoners van duurzame huizen uitleg over hoe zij hun woning energiezuiniger hebben gekregen. In Boxtel doet Karla Niggebrugge mee.

Thematour in duurzame woning

zo 5 mrt., 14:00

Een huis verduurzamen kan op verschillende manieren. Karla Niggebrugge uit Boxtel legt zaterdag 25 maart in haar huis aan de Redoutestraat aan belangstellenden uit wat zij zoal gedaan heeft.

Platform Duurzame Huizen Route is deze maand gestart met zogeheten thematours in het land. Niggebrugge heeft zich hiervoor opgegeven. Ze geeft tijdens haar thematour tips aan bezoekers en vertelt over isoleren, de warmtepomp en balansventilatie. Na de rondleiding is er ruimte voor het stellen van vragen. De rondleiding door het huis van Niggebrugge start om 25 maart om 14.00 uur. Inschrijven kan via www.duurzamehuizenroute.nl/thematours.