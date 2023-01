Het Repaircafé wordt gehouden in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg.

Apparaat kapot? Gun ‘t een tweede leven

vr 6 jan, 10:00

Kapotte kleine meubels, kleding, elektrische apparaten en/of lederwaren worden gratis gerepareerd. In het repaircafé.

Zaterdag 7 januari zijn vrijwilligers van Transitie Boxtel weer in kringloopwinkel Het Goed aan de Industrieweg 6 in Boxtel. Van 12.00 tot 15.00 uur kunnen defecte spullen worden aangeboden. Dit keer is het tevens mogelijk om noren te laten slijpen.