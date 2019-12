Drooggekookte pan

Opnieuw heeft een alleenstaande oudere man van een galerijwoning aan de Sint-Jozefstraat in Boxtel een pan laten droogkoken. De brandweer rukte zondagmiddag uit na een melding van een uitslaande brand, maar dat viel achteraf mee.

De brandmelding kwam rond halftwee. De brandweer forceerde de deur van de benedenwoning aangezien er niemand thuis was. In de keuken stond een drooggekookte pan op het vuur, hetgeen gepaard ging met de nodige rookontwikkeling. De woning is geventileerd.