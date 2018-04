3.000 planten nabij 'dino - rotonde'

Buurtbewoners en jongeren van orthopedagogisch instituut De La Salle steken vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen nabij 'dino-rotonde' La Salle. Bij parkeerterrein Kloosterweide, achter de woningen op Duinendaal, krijgt een plantsoen een nieuwe invulling.

Buurtvereniging Onder de Toren nam het initiatief om het betreffende perceel een opknapbeurt te geven. ,,Het is geen visitekaartje voor de wijk, dus we hebben gekeken wat er mogelijk was op deze plek", aldus bestuurslid Hendrie Bertens van de buurtvereniging. In overleg met de gemeente Boxtel is besloten het plantsoen op de hoek van de Brederodeweg en Vicaris Van Alphenlaan te verrijken met drieduizend struikjes.

Het jonge groen wordt aangeplant door buurtbewoners, medewerkers van de gemeente Boxtel én jongeren van De La Salle. ,,Ik heb contact opgenomen met De La Salle en er komen verschillende groepen enkele uurtjes meehelpen. Heel fijn. Ik heb begrepen dat jeugdzorgorganisatie vaker de verbinding wil zoeken met de omliggende buurten. Dit is een mooi voorbeeld", aldus Bertens. Onder de Toren draagt zorg voor het onderhoud van het perkje.