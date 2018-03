Doorlopend stemmers in Wilgenbroek

Op de foto: Jan Brands, Anneke Spierenburg, Marijke Swinkels en Cor van Vught (vlnr) bemannen het stembureau in brede school De Wilgenbroek. (Foto: Henk van Weert).

Stembureau 9 in de gemeente Boxtel, gevestigd in brede school De Wilgenbroek, is het een komen en gaan van mensen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De teller stond rond elf uur op 170 ingenomen stempassen, meldde Jan Brands, die samen met Anneke Spierenburg, Marijke Swinkels en Cor van Vught het stemlokaal bemant.

,,De opkomst lijkt ongeveer gelijk aan die van vier jaar geleden, maar hoe het uiteindelijk uitpakt is natuurlijk nog maar de vraag", zegt Brands. Hij heeft goede hoop dat er wat meer mensen gaan stemmen deze keer. ,,Het weer is in elk geval geen spelbreker. Het is wat koud, maar droog én de zon schijnt. Ideaal verkiezingenweer." Dat er doorlopend mensen komen vindt het viertal wel prettig. ,,Dan schiet de tijd vlot op", aldus Spierenburg.

Carool van Kesteren was een van de kiezers die zijn stem uitbracht in De Wilgenbroek. ,,Ik heb de voorbije weken het nieuws in Brabants Centrum op de voet gevolgd. Maar omdat ik nog twijfelde heb ik ook de stemwijzer nog ingevuld. Ik heb op een lokale partij gestemd." Van Kesteren is tevreden over de gang van zijn in zijn woonplaats. ,,Alles wat we nodig hebben is hier voorhanden of in de nabijheid bereikbaar.