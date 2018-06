Dit zijn de finalisten van de Boxtelse Ondernemers Trofee

Op een goed gevuld terras bij restaurant Molenwijk in Boxtel werden gisteravond uit twintig genomineerde ondernemingen negen finalisten voor de Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) 2018 bekendgemaakt. Dit gebeurde tijdens een avondvullend programma waarin onder meer Perry Roelofsen uitleg gaf over het goede doel dat organisator JCI Dommelland tijdens deze editie steunt: 'Dream 4 Kids'.

De BOT is met haar achtste editie een niet meer weg te denken evenement dat Boxtelse ondernemers in de schijnwerpers zet. Dit gebeurt ditmaal voor het eerst in drie categorieën. Naast de reeds bekende categorieën 'business tot business' en 'business to consumer' is voor het eerst ook gekozen voor 'business to consumer: nieuwkomer'. De finale met als thema 'Fast Forward' vindt plaats op donderdag 8 november in Classic Park. In Brabants Centrum van volgende week een uitgebreid verslag.

Een overzicht van de finalisten:

Business to Business

Sanders Machinebouw

Dutch Hardware Trading

Nic&Mic

Business to Consumer

Eetcafé De Kerk

PROEF! Culinair

Kliniek voor Mondzorg Boxtel

Business tot Consumer Nieuwkomer

Lunchzaak Deegeluk

Drogisterij Bewust Beter Liempde

Elan Bikes Support