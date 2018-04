Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Districtstitel voor Liempdse biljarters

Op de foto: Peter van Lierop, Henry van Dijk en Leo van Erp (vlnr) van Het Wapen van Liempde/RegioBank wonnen deze week het districtskampioenschap in de librecompetitie.

Het C1-team van biljartclub Het Wapen van Liempde/RegioBank heeft dinsdag 17 april haar koppositie behouden en daarmee het districtskampioenschap in hoogste libre-klasse veiliggesteld. In een regelrechte thriller verloren Leo van Erp, Peter van Lierop en Henry van Dijk weliswaar met 22-29 van De Hazelaar 3 uit Rosmalen, maar dit puntental was precies genoeg om na 27 gespeelde wedstrijden de titel op te eisen.

Per partij kan een team maximaal 30 punten scoren, maar met 22 punten waren de Liempdenaren zeker van het kampioenschap. Het werd een zinderende strijd, want tot de laatste carambole waren er vier kapers op de kust voor de titel van het district 's-Hertogenbosch: Rosmalen, Haarsteeg, Sint-Oedenrode en Veghel. Lees het uitvoerige wedstrijdverslag in de digitale dinsdageditie van Brabants Centrum.

Het tweede team van Het Wapen van Liempde verloor nipt van De Straat (26-27) en eindigt daarmee als derde in het klassement. Ook het derde team verloor met slechts één punt verschil in het duel met Royal (24-25) en eindigt als hekkensluiter van het negen ploegen tellende klassement.