Hoewel hij in Boxtel vooral bekend is van de band Kasba, timmert Dieter van der Westen sinds enkele jaren ook met zijn eigen band aan de weg. Met zijn laatste album, Me and You, tourt hij met zijn bandleden nu langs de Nederlandse theaters om het publiek te trakteren op intieme folkliedjes en groovende americana. Ook Podium Boxtel is onderdeel van die tour op vrijdag 1 februari. ,,In het theater kun je de focus op de muziek leggen, laten zien wat de muzikanten kunnen. Dat maakt het interessant", aldus Van der Westen.