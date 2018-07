De wegen die naar We Are Electric leiden

Op de foto: De Keulsebaan is een van de wegen waarover de gasten moeten reizen om bij We Are Electric uit te komen. Bij de stoplichten ter hoogte van de Oirschotseweg zullen vrijdag 6 juli zo'n 5.000 voertuigen die vanaf de A2 komen, linksaf moeten. (Foto: Pål Jansen).

Met We Are Electric (WAE) en de christelijke conferentie New Wine zijn er deze zomer twee grote nieuwe evenementen op landgoed Velder. Deze week werd de vergunning verleend voor het muziekfestival dat van vrijdag 6 tot en met zondag 8 juli wordt gehouden. Binnenkort, zo is de verwachting, wordt die voor het geloofsevenement ingediend. Brabants Centrum onderzocht hoe de verkeersstromen gaan lopen. Deze week deel 1: WAE.

Muziekfestival WAE dat dit jaar voor het eerst op Velder neerstrijkt, bestaat grofweg uit twee verschillende soorten bezoekers die relevant zijn voor de verkeersstromen: dagjesmensen die met eigen vervoer het evenement bezoeken en kampeerders die het hele weekend op het landgoed van de familie Van Boeckel in Liempde verblijven.

Die laatste groep op bestemming krijgen, zal het meeste kruim kosten. Naar schatting parkeren op 6 juli maximaal 5.000 voertuigen nabij de kampeerterreinen van WAE. Dit is momenteel het meest actuele scenario, waar dit artikel, net als de organisatoren, ook vanuit gaat.

LAGEVOORTSEWEG

De wagens moeten vanaf de rijksweg A2 via de Keulsebaan uiteindelijk de Oirschotseweg en Lagevoortseweg bereiken. Daar zullen de parkeerregelaars van stichting Behoud Gemeenschap Liempde (BGL) aan twee verschillende kassa's de campinggasten ontvangen. Mark van der Laan van BGL: ,,Tussen 08.00 en 09.00 uur verwachten we de eerste bezoekers. We denken dan aan tweehonderd voertuigen. Dat loopt aan het begin van de middag op tot zo'n zevenhonderd auto's per zestig minuten. Naar verwachting zijn dat gemiddeld zo'n vijf- tot zeshonderd auto's per uur tot circa 17.00 uur."

Om bij de kassa's voor het parkeren te komen, worden de bestuurders door verkeersregelaars bij de stoplichten op de Keulsebaan linksaf de Oirschotseweg opgestuurd. Dit op advies van de Veiligheidsregio zodat de hulpdiensten, mocht het nodig zijn, via een andere, rustige route het festivalterrein kunnen bereiken. Enfin, de verwachting is dat het ook voor verkeer vanaf bedrijventerrein Ladonk op het kruispunt Keulsebaan-Oirschotseweg druk wordt, aangezien bij die stoplichten iedere zestig seconden naar schatting gemiddeld tien voertuigen linksaf moeten. De gemeente Boxtel verwacht echter tijdens de ochtend- en avondspits geen noemenswaardige problemen, aldus een woordvoerder: ,,De meeste mensen zijn al op het bedrijventerrein voordat het festivalverkeer op gang komt. En als mensen van hun werk naar huis gaan, is het grootste deel van de campinggasten al gearriveerd; het programma begint om 14.00 uur. Ook kunnen we de verkeerslichten zelf regelen of zetten we verkeersregelaars in als het nodig is."

De Eindhovenseweg-Oude Rijksweg wordt vanaf de Keulsebaan tot aan de Lagevoortseweg afgesloten voor verkeer. Omwonenden kunnen door de organisatie een ontheffing aanvragen, waarover ze binnenkort worden geïnformeerd door de organisatie.

MAANDAG

Na afloop van het festival, op maandag 9 juli, loopt de route in principe precies omgekeerd voor campinggasten. Ambtenaar Franca Verstraten, die zich bezig houdt met de verkeersstromen: ,,De hoofdact op zondag (Martin Garrix - red.) is om 23.00 uur klaar. Dus we hebben er rekening mee gehouden dat alle kampeerders blijven slapen." Het grote verschil met vrijdag is echter het tijdsbestek waarin de gasten zullen vertrekken. ,,Voor 12.00 uur moeten zij het terrein af zijn, dus dat is ruim vóór de avondspits", vertelt de woordvoerder van de gemeente. ,,Bovendien is dan de schoolvakantie gestart, dus is het minder druk op de weg."

De verkeersdrukte zal zich volgens Van der Laan van BGL redelijk vlot oplossen: ,,Alle routes zijn open. Dus ze hoeven niet allemaal per se de Keulsebaan weer op." Toch verwacht WAE dat 95 procent van alle campingbezoekers met de auto weer over de Keulsebaan terug rijdt.

DAGJESMENSEN

Er is echter nóg een groep bezoekers die met eigen vervoer naar WAE gaat: de dagjesmensen. Zij worden via een andere route naar het festival geleid: via afslag Best-West de Vleutstraat op. De bestuurders gaan vervolgens via de Hamsestraat langs bedrijventerrein Daasdonk over de Dazingstraat. Zij komen uit op de Barrierweg en slaan vervolgens na de brug linksaf over Hollands Diep naar Velder.

In tegenstelling tot de Keulsebaan en Oirschotseweg is de kans een stuk kleiner dat de wegen op deze routes vol komen te staan. WAE rekent namelijk op een stuk minder dagbezoekers dan weekendgasten; hoogstens 5.000 per dag. De organisatie schat dat dit zo'n 1.500 voertuigen zijn. Mark van der Laan: ,,We hebben vanaf het parkeerterrein tot aan de Barrierweg in Liempde nog een bufferzone van een paar kilometer en er zijn drie kassa's operationeel. Daar maken we ons geen zorgen over."

PENDELBUSSEN

Ook zijn er aparte routes voor de pendelbussen die vanaf NS-station Boxtel aan de kant van de Van Salmstraat vertrekken. Datzelfde geldt voor het vervoer van de artiesten en medewerkers van het festival. Vergeleken met de campinggasten en de dagjesmensen zal dat aantal voertuigen marginaal zijn. Bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen of de pendelbussen. Het campingterrein is 6 juli vanaf 09.00 uur geopend, het festival start om 14.00 uur.