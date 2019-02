De bijzonderheden van de Liempdse Sint - Jans Onthoofdingkerk onder de loep

De recent opgerichte erfgoedvereniging Kèk Liemt houdt zondag 10 februari de publiekswandeling 'In en om de kerk'. Gids Arnold van den Broek neemt geïnteresseerden mee op excursie naar de Sint-Jans Onthoofdingkerk, waarbij hij bijzondere aspecten van het gebedshuis en de naastgelegen begraafplaats toelicht.

Tijdens de rondleiding komen onder meer de glas-in-loodramen van de gerenommeerde Roermondse glasatelier Joep Nicolas aan bod. Maar ook de verborgen eerste steen van de bouw van de kerk kent een verhaal, net als het nabijgelegen voormalig Sint-Albertusklooster en de in 1874 afgebrande schuurkerk. En zo loodst gids Van den Broek de deelnemers langs allerlei wetenswaardigheden.

De wandelexcursie vindt tussen 10.45 en 12.30 uur plaats en start bij bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4. Kosten voor deelname bedragen vijf euro per persoon, leden van de erfgoedvereniging betalen twee euro, inclusief een kopje koffie of thee.

Begin dit jaar werd erfgoedvereniging Kèk Liemt opgericht. Weten hoe het ook alweer zat? Lees hier het artikel terug.

OP DE FOTO: De Sint-Jans Onthoofdingkerk is gebouwd naar een ontwerp van Henri van Tulder en werd ingezegend in 1867. Pas 28 jaar later was de kerktoren klaar. Deze en veel meer wetenswaardigheden staan centraal tijdens de publiekswandeling in en om de kerk van aanstaande zondag. (Foto: Albert Stolwijk).