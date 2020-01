Dansers Denziz in de startblokken

Op de foto: Deze deelnemers van vorig jaar durven met grootse gebaren te dansen. Ook dit jaar is waarschijnlijk het nodige spektakel te zien. (Foto: Albert Stolwijk, 2019).

Het parket glimt, de zaal van Partycentre Denziz aan de Stationsstraat is mooi aangekleed en de dansers hebben zich tot in de puntjes voorbereid. Hun 'moment of glory' breekt aan, hier hebben ze maanden naartoe gewerkt: het optreden tijdens Denziz with the Stars. Het evenement vindt vanavond, zaterdag 25 janauari, plaats. Het begint om 20.11 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur.

De formule is bekend: een aantal bekende Boxtelaren is gekoppeld aan een ervaren danspartner. Ze loten een dansstijl en oefenen vervolgens wekenlang tot ze een wervelende act hebben ingestudeerd. Hoewel het dansfestijn van oorsprong een carnavalesk evenement is, nemen de deelnemers de show zeer serieus. Ze maken in de voorbereiding samen plezier, maar tijdens de wedstrijd strijdt iedereen voor de hoogste eer.

Het televisieprogramma Dancing with the Stars, waar de Boxtelse happening uiteraard op gebaseerd is, heeft stijldansen onder de aandacht gebracht. Wie dacht dat deze sport saai en duf is, vergist zich. Eenmaal de basispassen ontstegen, ontvouwt zich een wereld van swingende figuren en wervelende bewegingen. De BB's, (Bekende Boxtelaren), van wie de meesten jaren geleden hun eerste schreden op het parket zetten, hebben dat nu wel ontdekt. Ze moesten weggezakte vaardigheden ophalen en aanvullen met nieuwe 'moves'. Of dat goed gelukt is? Dat kan iedereen zelf zien in Denziz.

Vanavond verschijnen op de dansvloer José Gerrits en Lambert van Achter, Nonja Vanhout en Tim van Haaren, Johan van de Loo en Femke Sue van Bragt, Martin Heijmans en Joëlle Saris, Linda van de Wiel en Marvin Tersluijsen, Bas Geurts en Silvia van Nistelrooij, Daniël Hoenselaars en Esther Smit, Marloes van Loon en Daniël van de Broek en Danny van Roij en Rieneke van de Wal. Een deskundige jury, met daarin onder andere de winnaar van vorig jaar Vincent Baaijens, dit carnavalsseizoen beter bekend als zijne doorluchtige hoogheid prins Donald VI, beoordeelt hun prestaties.

De voorbereidingen gingen niet bij alle dansers van een leien dakje. Blessureleed teisterde meerdere deelnemers. Inmiddels is iedereen weer op de been en kunnen alle dansers met de voetjes van de vloer.

De presentatie van de dansshow is, voor het laatst, in handen van Berry Dankers.

Tekst: Jan Hermens.